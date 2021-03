Vlaović na zaslišanju: Družina mi pomeni največ na svetu

Moral bi biti popoln psihopat, da bi to storil, se je obtožb, da je šestega oktobra lani zastrupil nekdanjo ženo in štiriletno hčerko z namenom, da ju umori, branil Luka Vlaović. Dejal je, da mu družina pomeni največ na svetu in da je naredil vse, da bi bili odnosi v družini boljši. Medtem ga družina oškodovanke obtožuje psihičnega in fizičnega nasilja in vsakodnevnih groženj. Sina travmatologa Miodraga Vlaovića je javnost sicer prvič spoznala leta 2013, ko je bil obtožen poskusa uboja.

