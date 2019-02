Vlomil v sobo za pobeg: 'Več kot očitno ni doumel koncepta'

"Sprehodil se je po vseh sobah, odpiral predale in iskal denar," je za VRT.be povedal lastnik sobe Steven Vanhaeren.

Tat je odnesel več predmetov, med drugim tudi tablični računalnik, in nekaj gotovine. Ker so vse sobe opremljene z video nadzorom, so tatu ujele kamere, s posnetkov pa je jasno viden njegov obraz. V Exitroomu so fotografije objavili na svoji Facebook strani in upajo, da bo tat stvari prinesel nazaj.