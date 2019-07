Vlomilci napadli gasilskega psa

Prostovoljno gasilsko društvo iz hrvaškega Karlovca je na svojem Facebook profilu objavilo fotografije enega svojih članov, ki so ga pretepli vlomilci. Gre za njihovega iskalnega psa, nemškega ovčarja Rexa.

V hišo, kjer Rex živi s svojim vodičem, so vlomili nepridipravi ravno v času, ko je bil Rexov lastnik v službi. Med preiskovanjem hiše so vlomilci, ali gre za enega ali več njih še ni znano, naleteli na Rexa in ga pretepli. Ta je hotel le braniti svoj dom.