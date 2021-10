Vložena interpelacija zoper Vizjaka

Zaradi afere Glupi davki in zakona o vodah je okoljskega ministra Andreja Vizjaka doletela interpelacija. Vložili so jo poslanske skupine LMŠ, SD, Levica in SAB ter nepovezani poslanci. Interpelacija, pod katero je podpisanih 43 poslancev opozicije, vsebuje štiri glavne očitke. Pod prvo točko mu očitajo nezakonito in nestransparentno delovanje, kar se nanaša na nedavno razkrite posnetke, na katerih naj bi minister Vizjak napeljeval k utaji davkov.