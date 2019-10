Vložili obtožnice proti štirim osumljencem za umor novinarja Kuciaka

V zvezi z umorom Kuciaka in njegove zaročenke so sicer doslej obdolžili skupno pet oseb. A kot poroča slovaška tiskovna agencija Tasr, je eden od njih s tožilstvom sklenil dogovor o priznanju krivde, s čimer bi si lahko bistveno znižal kazen. Dogovor mora potrditi še sodišče.

Spomnimo

Kuciak in Kušnirova sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu. Kuciak je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Privedli so do odstopa premierja Roberta Fica.

V zadnjih mesecih so prihajale na dan vedno nove podrobnosti glede preiskave, ki so prisilile v odstop še nekaj politikov in predstavnikov policije ter pravosodja. Pojavili so se očitki, da naj bi jih podkupil domnevni naročnik umora, podjetnik Mariano Kočner. Tega so sprva priprli zaradi suma goljufije, kasneje pa se je izkazalo, da je razpolagal s posnetki pogovorov in drugim obremenilnim gradivom, ki ga je izkoriščal za izsiljevanje politikov, podjetnikov in predstavnikov sodne veje oblasti.