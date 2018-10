Vložili tožbo proti kriminalni organizaciji – družini Trump

Gre za podobno zgodbo kot s tako imenovano Trumpovo univerzo, ki je študentom za mastne denarje obljubljala neverjetno dobro izobrazbo za pot do bogatenja, na koncu pa so bili le "lažji" za več tisoč dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je tožbo poravnal po zmagi na volitvah novembra 2016 in plačal 25 milijonov dolarjev odškodnine.

Tudi štirje posamezniki, ki želijo, da bi tožba postala skupinska, trdijo, da so Trump in njegovi več let prinašali okrog navadne Američane z malo denarja, ki so želeli na hitro obogateti. Trumpovi naj bi na skrivaj prejemali denar od treh podjetij oziroma poslovnih organizacij za promocijo njihovih izdelkov, a trdili, da za to promocijo ne prejemajo plačil.

Trump naj bi od tehnološkega podjetja ACN prejel več milijonov dolarjev za promocijo video telefonov v svoji televizijski oddaji Vajenec in s snemanjem video oglasov ter naj bi govoril v podporo temu izdelku.

Kot tožniki navajajo v tožbi, je tožnica delala v domu za ostarele in želela obogateti. Prijavila se je na seminar ACN za 499 dolarjev, ki je obljubljal skrivnosti za uspešno prodajo in pot do gore denarja. Sprva je bila nezaupljiva, a ji je vse dvome razblinil promocijski video Trumpa, ki je ACN razglašal za nekaj najboljšega z najboljšim izdelkom, in trdil, da ne zato, ker bi bil plačan, ampak ker je res.

Video telefon podjetja ACN so hitro prehiteli Skype in pametni telefoni, tožnica in drugi, ki so plačali več tisoč dolarjev za razne seminarje o tem, kako naj izdelek podjetja ACN uspešno prodajajo, pa so ostali brez denarja.

Trump je ACN promoviral od leta 2005 do leta 2015, samo v letih 2014 in 2015 pa je za tri govore v prid video telefonu prejel 1,35 milijona dolarjev. Poleg ACN je v tožbi navedena tudi "Trumpova mreža", to sta nekdanje podjetje za promocijo vitaminske prehrane in Trumpov inštitut, ki je podobno kot univerza pobiral denar od ljudi za Trumpove skrivnosti bogatenja od prodaje nepremičnin.

Odvetnika tožnikov Roberta Kaplan in Andrew Celli mlajši trdita, da je to prva tožba, ki povezuje vse niti "kriminalne združbe", ki je Trumpova družina. Trump in njegovi družinski člani naj bi več let varali naivne ljudi brez smisla za posel in z malo denarja, ki so želeli obogateti.

Promovirali so propadle posle in jih prodajali kot legitimna vlaganja, čeprav naj bi šlo v bistvu za nekaj podobnega piramidnim shemam. Tožniki želijo vsaj za zdaj zaradi varnosti ostati anonimni, ker se bojijo pregretih Trumpovih podpornikov.

Odvetnik Trumpove organizacije Alan Garten je sporočil, da je tožba brez vsake osnove in politično motivirana. Nanaša se na dogodke izpred desetletij, vložili pa so jo tožniki, ki so povezani z demokratsko stranko z jasnim namenom, da škodijo republikancem pred kongresnimi volitvami 6. novembra.

Trump je enako trdil tudi za tožbo okrog svoje univerze, ki jo je nato poravnal za 25 milijonov dolarjev, in enako trdi za tožbo pravosodnega ministrstva države New York proti Trumpovi dobrodelni organizaciji. Tožniki trdijo, da je denar od dobrodelnih nakazil porabljal zase.

Trumpa in njegovo družino zaradi poročanja New York Timesa o dolgih letih utaje davkov preiskujejo tudi davčne oblasti države New York.