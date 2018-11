Tri zborovanja, tri države, en predsednik, en dan

Zaradi Trumpa bo volilna udeležba na vmesnih volitvah po napovedih rekordna. Predčasno je do ponedeljka svoje glasove oddalo več kot 35 milijonov ljudi, kar je 14 milijonov več, kot je znašala celotna volilna udeležba na vmesnih volitvah 2014. Še vedno pa deset milijonov manj, kot je bilo udeležencev predčasnih volitev 2016, ko je šlo predvsem za izbiro med Trumpom in demokratko Hillary Clinton.

Nekaj podobnega lahko beremo na njegovem Twitter profilu. "Demokratska agenda je socialistična nočna mora, republikanska so ameriške sanje," je med drugim zapisal. Po pričakovanju je gradil na protiimigrantski retoriki in kandidate nasprotne stranke obtoževal, da v državo spuščajo kriminalce, tihotapce in preprodajalce drog.

Njegovi podporniki so poslušali dramatična svarila, da se v primeru demokratske večine v kongresu ZDA obeta strmoglavljenje v socializem, revščino in kriminal.

Ankete in analize sicer demokratom obetajo prevzem večine v 435-članskem predstavniškem domu kongresa, republikancem pa ohranitev ali povečanje večine v 100-članskem senatu. Razplet verjetno ne bo znan do srede zjutraj ali pa še več dni.

Da so tokratne volitve več kot samo volitve, je sicer jasno tudi iz denarja, ki so ga namenili zanje: skupaj naj bi porabili že več kot pet milijard dolarjev.

Ta izjava ni iz trte izvita. Za demokrate so vmesne volitve priložnost za maščevanje za poraz na predsedniških pred dvema leto ma. Svoje podpornike pozivajo, naj se množično odpravijo na volišča in z "modrim valom" ustavijo predsednikovo agendo.

Republikanski politični kandidati zadnjih 20 let na volitvah nastopajo predvsem z negativno kampanjo, v kateri izpostavljajo vprašanja homoseksualcev, priseljencev, višjih davkov, socializma in podobno. Trump je ta vprašanja tokrat pripeljal do skrajnosti, kljub temu da se lahko pohvali s trdno gospodarsko rastjo, višjimi plačami in zaposlovanjem.

V njegovi kampanji so pripravili oglas, ki prikazuje nezakonitega priseljenca, morilca dveh policistov, s trditvijo, da so ga v ZDA spustili demokrati. Prikazuje tudi množico, ki podpira ograjo in trdi, da Trump ohranja Ameriko varno. Ameriške televizije, med njimi tudi Fox News, so prikazovanje plačanega oglasa do ponedeljka zavrnile kot preveč rasističnega, Trump pa ga je nato delil na Twitterju.

Tovrstne cenzure na Trumpovih zborovanjih ni in v ponedeljek je pozival volivce, naj ohranijo krhke pridobitve dveh let njegovega mandata, sicer bodo demokrati uvedli socializem po vzoru Venezuele. Na zborovanju v Indiani je poudaril, da želi poenotiti Ameriko, ki še ni bila tako razdeljena vse od državljanske vojne v 19. stoletju, takoj nato pa se je nasmejal in dejal, da naravnost uživa, ko s svojimi izjavami in dejanji spravlja demokrate in medije ob pamet.

Facebook pred volitvami v ZDA blokiral 115 računov

Podjetje Facebook je v ponedeljek blokiralo približno 30 računov na Facebooku in 85 na Instagramu, in sicer po opozorilih policije, da bi lahko bili ti povezani s "tujimi osebami", ki poskušajo vplivati na volitve.

"V nedeljo zvečer so nas organi pregona kontaktirali o aktivnostih na internetu, ki so jih nedavno odkrili in za katere verjamejo, da so povezani s tujimi osebami," je sporočil vodja za kibernetsko varnost pri Facebooku Nathaniel Gleicher.