VN San Marina: Quartararo z najboljšim časom drugega prostega treninga

Na sporedu je že šesta dirka sezone za Veliko nagrado San Marina. Dirkači pa so že opravili dva treninga. Po tritedenskem premoru je najboljši čas dneva v Misanu dosegel Quartararo, sicer pa je pred domačo dirko precej pozornosti pritegnil Valentino Rossi. Spet so namreč glasnejše govorice o upokojitvi 41-letnega zvezdnika, a italijanski dirkač je namigovanja odločno zanikal in zatrdil, da bo prihodnjo sezono skoraj zagotovo član moštva Petronas Yamaha.