Tudi veliki verski praznik Marijino vnebovzetje je danes potekal v znamenju solidarnosti s tistimi, ki so utrpeli škodo v poplavah. Večina od okoli 4000 vernikov, ki so se danes tradicionalno udeležili maše na Brezjah, je svoje molitve namenila tistim, ki jim je v teh dneh najtežje. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa je poudaril, da prav v takšnih trenutkih še dodatno potrebujemo vero in upanje.