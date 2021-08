Vse več bolnišnic odpira covid oddelke

Ob rasti covid-19 primerov je pomanjkanje postelj in zdravstvenega kadra toliko bolj problematično. Kako močno se strma rast okužb že pozna v bolnišnicah, pove tudi dejstvo, da so se v ponedeljek morale ponovno v covid bolnišnice spremeniti bolnišnice v Novi Gorici, Murski Soboti in v Novem mestu. Že prihodnji teden pa bi se ob takem trendu lahko odprle še slovenjgraška in jeseniška bolnišnica, kjer se že zdaj intenzivno pripravljajo na sprejem covid bolnikov.

