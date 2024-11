Voda in elektrika v romskih naseljih, ko bodo izpolnjene obveznosti

Dan po tem, ko je novomeška komunala v romskem naselju Žabjak odklopila 18 nelegalnih vodnih priključkov, predstavniki organizacije Amnesty International ribniško občino in vlado pozivajo, naj tako vodo kot elektriko zagotovi v vseh romskih naseljih, kjer je še nimajo. A ribniški župan ostaja neomajen: "Ko bodo Romi izpolnili integracijske zaveze, bomo v njihova naselja namestili vodo in elektriko." Da imajo neukrepanja dovolj, smo v preteklih mesecih videli v krajih, kjer so bili nasilje v šolah in izven njih, pa vandalizem in kraje nekaj vsakdanjega. Vlada je obljubila ustanovitev medresorske delovne podskupine, ki naj bi se od avgusta pospešeno ukvarjala z reševanjem varnostne problematike na območjih, naseljenih z Romi.