Kako bodo na Obali rešili težavo s pomanjkanjem vode? S tem si pristojni glave belijo že dalj časa. Koprski župan je predlagal več ukrepov, med njimi tudi omejitev porabe za podjetja in letovišča, a je zatrdil, da za Debeli Rtič to ne velja. Drugi ukrep pa je izsušitev struge reke Rižane. To je na noge dvignilo ogorčeno koprsko ribiško družino, ki pravi, da bi šlo v tem primeru za ekocid. Kako bi morebitna izsušitev reke lahko pripomogla k večji količini pitne vode?