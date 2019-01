Vodilni član gibanja za spreobrnitev gejev se je ločil in priznal, da je gej

Kot je zapisal: "Veliko let sem imel vesel in izpolnjujoč zakon z ženo. Bilo je prečudovito razmerje in biti heteroseksualno usmerjen je postalo temelj moje identitete," a je nato nadaljeval, da je"čutil privlačnost do moških. Večino občutkov sem držal nekje v ozadju, a so bili občasno tako izraziti in močni, da so negativno vplivalo na zakon". Kot je nadaljeval v objavi, so njegovi občutki postajali vse močnejši in proti koncu zakona postajali nevzdržni. Prizna, da mu je lastna homofobija preprečevala, da bi sebi in okolici priznal prave občutke.