Vodišek: 'Izredno sem ponosen na srebrno medaljo, a bom čez štiri leta ciljal na zlato'

Kaj dobiš, če združiš neustrašnost, veselje do adrenalina in hitrosti, družinsko drevo inovatorjev in popotnikov po vetru in soli, zraven pa dodaš še obilo discipline? Olimpijskega podprvaka, ki je za odličje garal vse svoje življenje. 24-letni Toni Vodišek nam je po zaključku olimpijskih iger zaupal, da je na svojo srebrno medaljo izredno ponosen, a da bo čez štiri leta v Los Angelesu ciljal na zlato. Srebrnega Koprčana je naša novinarka Anamarija Ficko v družinskem hotelu obiskala še pred začetkom olimpijskih iger in ugotovila, da vrhunski športnik poleg kajtanja obvlada tudi kuhanje kave, sesanje in ravnanje posteljnine.