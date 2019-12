Voditelje Nata ujeli pri norčevanju iz Trumpa

V Londonu poteka dvodnevno srečanje voditeljev držav članic zavezništva Nato, ki praznuje 70. obletnico delovanja. Ob tem je v Buckinghamski palači potekal sprejem, na katerem pa so kamere ujele več voditeljev, kako se norčujejo iz ameriškega kolega Donalda Trumpa. Posnetek so predvajali pri kanadski televiziji CBS, kjer so mu dodali tudi podnapise, piše AFP.