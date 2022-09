Voditelji držav bivše Jugoslavije in Albanije znova sedli za mizo

Razmere med voditelji so namreč zaostrene kot že dolgo ne, zaupanja med njimi skoraj ni več. A razprava je bila kljub temu konstruktivna in olikana, namesto na tisto, kar jih razdvaja, pa so se osredotočili na tisto, kar jih združuje, so po koncu zasedanja, ki se je zavleklo za več kot uro, zadovoljni izpostavili predsedniki. Vprašanja, ki na območju dvigajo največ prahu, so sicer ostala odprta. Denimo tudi spremembe volilne zakonodaje Bosne in Hercegovine, ki jih zahteva Hrvaška, saj v Željku Komšiću, hrvaškemu članu predsedstva BiH, ne vidijo svojega legitimnega predstavnika, saj da so mu na ta položaj pomagali glasovi Bošnjakov. A nekoliko utopično bi bilo pričakovati, da bodo zaplete rešili na današnjem vrhu. Kljub temu je bil izkupiček srečanja za mnoge nad pričakovanji.