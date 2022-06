Voditelji držav članic Nata enotno sprejeli nov strateški koncept

V Madridu se je končal zgodovinski vrh zveze Nato, prvi po ruski invaziji na Ukrajino. Voditelji držav članic so bili enotni in sprejeli nov strateški koncept in več odločitev, ki predstavljajo največje preoblikovanje zavezništva v zadnjih letih in spreminjajo varnostno podobo v Evropi. Nato se ne bo samo širil na Švedsko in Finsko, zaradi ruske grožnje bo občutno vojaško, tako s številom vojakov kot orožjem, okrepil prisotnost v članicah Vzhodne Evrope. Zavezništvo bo tudi več investiralo v obrambo. Slovenija je pripravljena sodelovati predvsem tam, kjer lahko največ prispeva, in sicer na Zahodnem Balkanu, je po koncu vrha dejal premier Robert Golob. Pripravljena je tudi več investirati v obrambo, skupaj z zaveznicami.