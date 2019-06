Voditelji EU brez dogovora o Junckerjevem nasledniku

Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila zaskrbljenost zaradi pomanjkanja jasne večine tako v parlamentu kot med voditelji za Webra. "Ta ugotovitev je izziv. To je očitno," je dejala in izpostavila, da nikakor ne želijo krize s parlamentom. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa na vprašanje, ali je sistem spitzenkandidatov mrtev, odgovarja, da "sistem v naši pogodbi itak ne obstaja". Izpostavil je pomen spolne in geografske uravnoteženosti ter sposobnosti kandidatov.