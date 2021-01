EU: covidni potni list bi veljal le kot zdravstveno potrdilo o cepljenju

V EU je skrb vzbujajoče širjenje angleškega seva virusa. Številne države so zato že ali še bodo podaljšale izredne razmere, nekatere celo zaostrile ukrepe. Kljub vsemu morajo meje v Uniji ostati odprte, je Evropska komisija pozvala članice. Ti so se na virtualnem vrhu zavzeli za omejitev nenujnih potovanj. Evropska komisija pa je predlagala uveljavitev temno rdečih območij, za katera bodo nujni testi ob izstopu in karantene ob prihodu s teh območij. Voditelji so se tudi zavzeli za medsebojno priznavanje testov in pospešitev cepljenja. Glede tako imenovanega covidnega potnega lista, pa so menili, da naj bi veljal le kot zdravstveno potrdilo o cepljenju.