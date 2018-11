ZDA, Kanada in Mehika ob robu G20 podpisale 'novo Nafto'

Ameriški predsednik Donald Trump , kanadski premier Justin Trudeau in odhajajoči mehiški predsednik Enrique Pena Nieto so se danes udeležili slavnostnega podpisa dogovora. Sporazum morajo sicer še ratificirati v parlamentih vseh treh držav. To bi lahko trajalo tudi več mesecev.

Trump je dogovor, ki ga je poimenoval USMCA, označil za sporazum, ki bo za vedno spremenil trgovinsko krajino in bo pomagal delovnim ljudem. Ob tem je izrazil pričakovanje, da ga bodo v kongresu podprli.

Tudi Trudeau je "novo Nafto", kot on imenuje dogovor, označil za moderniziran sporazum, ki bo pomagal srednjemu razredu. Pieno Nieta, ki je danes zadnji dan na položaju, pa je spregovoril o novem poglavju v skupni zgodovini.

ZDA in Kanada so okvirni dogovor o sporazum ZDA-Mehika-Kanada (USMCA) sklenile konec septembra po 13 mesecih pogajanj. Pogajalci so tako uspeli ohraniti tristranski dogovor. Mehika in ZDA so pogajanja sklenile že avgusta.

Dogovor bo ZDA med drugim omogočil boljši dostop do kanadskega trga mlečnih izdelkov, Kanada pa se bo izognila ameriškim carinam na avtomobile. Ohranil se je tudi neodvisni mehanizem reševanja sporov v zvezi s carinami.