Voditelji po vsem svetu ostro obsodili nasilni vdor v Kapitol

Večina svetovnih voditeljev obsoja ogrožanje temeljnih demokratičnih procesov in politično nasilje ter odhajajočega ameriškega predsednika in njegove podpornike poziva k mirnemu prenosu oblasti. Ko v eni od najstarejših demokracij na svetu podporniki odhajajočega predsednika z orožjem izpodbijajo legitimne rezultate volitev, je univerzalna ideja - en glas, en državljan - uničena, pravi francoski predsednik Macron. Nemški predsednik Steinmeir pa: to je posledica vedno novih in novih laži in spodbujanja sovraštva, ki prihaja celo iz samega vrha. Velika večina naših politikov dejanje ostro obsoja in upa na mirno predajo oblasti, oglasil pa se je tudi premier Janša.

