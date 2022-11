Voditelji Zahodnega Balkana na Berlinskem procesu podpisali tri sporazume

"Skrajni čas je, da premagate spore, ki trajajo že predolgo in vas zavirajo na vaši evropski poti," je nemški kancler na srce položil premierjem držav Zahodnega Balkana, ki so se sestali na vrhu Berlinskega procesa. Foruma v nemški prestolnici so se udeležili tudi voditelji evropskih držav, članic foruma, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor. Voditelji Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore in Srbije so v četrtek podpisali tri sporazume, ki bodo olajšali življenje državljanom regije. Balkanske države so se na vrhu dogovorile tudi za tesnejše gospodarsko sodelovanju in večjo povezanost svojih energetskih sektorjev, tudi zaradi krize, posledice vojne v Ukrajini. Evropa, predvsem Nemčija, pritiskata na Srbijo, ki edina na Balkanu ni uvedla sankcij proti Moskvi, naj se odloči, ali je na strani Evropske unije ali Rusije. Pahor je udeležence vrha še opozoril, da majhnih konfliktov v regiji ni in da lahko hitro prerastejo v kaj večjega in nevarnega. Skrbi namreč spet povzročajo napetosti med Srbijo in Kosovom. Srbska vojska je v sredo sestrelila dron, ki naj bi snemal srbske vojaške objekte, priletel naj bi prav s Kosova.

