Voditeljica Hongkonga sporni zakon o izročanju Kitajski označila za 'mrtvega'

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je zatrdila, da je predlog zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajski in je v zadnjih tednih sprožil zgodovinske proteste, "mrtev". Protestniki sicer zahtevajo, da razglasi dokončni umik zakonskega predloga.

Protestniki velikokrat uporabljajo nekdanjo zastavo Hongkonga, ko so bili še britanska kolonija. FOTO: AP

Na današnji tiskovni konferenci je voditeljica Hongkonga Carrie Lam dejala, da je bilo delo vlade pri pripravi zakona o izročanju osumljencev hujših kaznivih dejanj Kitajske porazno. Predlog zakona je ob tem označila za "mrtvega", a ni razglasila dokončnega umika predloga, kar so sicer v zadnjih tednih zahtevali protestniki na ulicah. "Vem, da še vedno obstajajo dvomi o iskrenosti vlade oziroma skrbi, da bo vlada ponovno začela proces v zakonodajnem svetu," je dejala Lamova in ob tem dodala, da ponavlja, da takšnega načrta ni in da je zakon mrtev.

V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo.

Eden izmed vodilnih študentskih aktivistov Joshua Wong je ponovil zahtevo, da uradno umaknejo predlog zakona in obtožil Lamovo, da uporablja besedne igre in "laže ljudem Hongkonga". Protestnike namreč skrbi, da predlog zakona še vedno obstaja v zakonodajnemu programu do leta 2020. Kritike zakona trdijo, da bi ta zakon spodkopal sodno neodvisnost Hongkonga in bi ga lahko uporabljali proti tistim, ki nasprotujejo kitajski vladi.

