Vodja Hezbolaha: Izrael je prestopil rdečo črto

"Izrael je prestopil rdečo črto, koordinirani dvojni napad je vojna napoved Libanonu." Tako ostro se je odzval vodja Hezbolaha v prvem nagovoru po eksplozijah pozivnikov in voki-tokijev, v katerih je umrlo vsaj 37 ljudi, več kot 3000 pa je bilo ranjenih. Izraelske sile so medtem izvedle več raketnih napadov ob libanonski meji, uradni Jeruzalem pa je naznanil začetek nove faze v vojni s Hezbolahom. Na stotine ranjencev medtem ostaja v bolnišnicah, Hezbolah je sporočil, da je bilo ubitih 20 njegovih članov. Zaradi naraščajočih napetosti na Bližnjem vzhodu so se v Parizu sestali zunanji ministri ZDA, Velike Britanije, Nemčije, Francije in Italije, pred izrednim zasedanjem varnostnega sveta, ki mu predseduje Slovenija.