Vodjo ruske opozicije Navalnega izpustili iz zapora

Vodja ruske opozicije in borec proti korupciji Aleksej Navalni je ob prihodu iz zapora danes nemudoma obsodil 'zatiranje' ruskih oblasti, ki v zadnjih tednih v Moskvi s prepovedjo in aretacijami na desetine udeležencev preprečujejo protivladne proteste. "Gibanje bo še naprej raslo in režim bo močno obžaloval, kar je storil," je dejal novinarjem.

Navalnega so 24. julija aretirali zaradi pozivanja k protestom v Moskvi, na katerih so protestniki zahtevali, da bi predstavnikom opozicije in nestrankarskim kandidatom omogočili kandidaturo na jesenskih lokalnih volitvah.

Ob njegovi izpustitvi je bila danes pred zaporom navzoča policija, vendar ga ni ponovno aretirala, kot se je to zgodilo nekaterim drugim predstavnikom opozicije, med drugim opozicijskemu politiku Ilju Jašinu. Jašina je policija takoj po prestani desetdnevni kazni konec minulega tedna ponovno prijela, ker naj bi spodbujal k nezakonitim protestom.

Še vedno je sicer zaprtih približno 10 predstavnikov opozicije, ki jim grozi do osem let zapora zaradi sodelovanja v 'množičnih izgredih'.

Navalnega so približno teden dni potem, ko so ga zaprli, iz zapora prepeljali v bolnišnico zaradi hudo otečenega obraza in rdečine na koži. Mnogi njegovi pristaši sumijo, da je bil zastrupljen. Tudi njegova dolgoletna zdravnica je prepričana, da je bil kritik ruskega predsednika Vladimirja Putina izpostavljen strupenim kemikalijam.

Tiskovna predstavnica NavalnegaKira Jarmišpa je sporočila, da ni znano, kaj je povzročilo alergijsko reakcijo, ter dodala, da Navalni doslej ni imel težav z alergijami. Tudi Navalni je zagotovil, da ni bil nikoli na nič alergičen.

Protesti v zadnjih tednih so najbolj množični v Rusiji od vrnitve ruskega predsednika Vladimirja Putina v Kremelj leta 2012. Policija je na protestih v več kot mesecu dni prijela najmanj 3000 ljudi, zahodne države pa Moskvo kritizirajo zaradi prekomerne uporabe sile proti mirnim protestnikom, potem ko so policisti proti njim uporabili tudi pendreke.