Tri močne trombe na Krku: ruvalo betonske plošče, odkrivalo strehe

Napovedane vremenske ujme so zajele hrvaško Istro, Kvarner in Dalmacijo. Veter v Pulju je bil tako močan, da je rušil drevesa, nebo nad Rabom pa je ponoči razsvetlilo na tisoče strel. Za dele Istre in Kvarnerja je razglašen rdeči alarm. Na Krku so posneli tudi tri vodne trombe.

Poleg obilnih padavin, ki so zajele otok Krk, so pri Punatu danes zjutraj opazili tri vodne trombe. Te je posnela tudi kamera. Vodne trombe so se z veliko hitrostjo približevale obali, temu je sledil močan veter in obilne padavine, poroča Index.hr. Kot je za 24sata povedala očividka, so trombe nastale ob približno 7. uri zjutraj: "Ena izmed tromb je bila tako močna, da je iz tal izruvalo betonske plošče in poškodovala strehe." Po informacijah očividcev je v bližnjem kampu Pila porušilo več dreves, vodna tromba pa naj bi na kopno vrgla dva gliserja. Na Murterju pa je močan veter v zrak dvignil čoln, kot da bi bil ta igračka, poroča 24sata. Močno neurje pa je tudi v okolici Šibenika, od koder prihajajo fotografije visokih valov, ki poplavljajo obalo. Gasilci so sicer obilnih padavin na tem območju veseli, saj jim te pomagajo pri gašenju požara, ki je eden najhujših požarov letošnjega poletja na Hrvaškem.

Crometeo poroča o obilnih padavinah na širšem območju Reke. Po podatkih je največ padavin padlo (v zadnjih 24 urah) v Bakru, in sicer 58 litrov dežja na kvadratni meter, v Delnicah 47, na letališču Reka 46,4 in v Malinski 43,5. Na Malem Lošinju je zjutraj padlo 42,7 litrov dežja na kvadratni meter. Hudo tudi v Italiji: tri smrtne žrtve Tudi italijansko prestolnico Rim in njegovo okolico je ponoči zajelo hudo neurje z vetrom in obilnimi padavinami. V mestu Fiumicino v bližini mednarodnega letališča Leonardo da Vinci je umrla 27-letnica. Sunek vetra je prevrnil njen avto, ki je nato padel v kanal. O neurju z dvema smrtnima žrtvama poročajo tudi iz drugih delov države. Neurje je v Fiumicinu povzročilo veliko gmotno škodo. Za nekaj ur so morali zapreti tudi tamkajšnje letališče. "Je kot po kakšni vojni," je posledice neurja komentiral župan te občine Esterino Montino. O gmotni škodi in poplavah poročajo tudi iz Rima. Zaradi nekaterih poplavljenih stavb so morali gasilci iz stanovanj evakuirati ljudi. Voda je zalila tudi podzemno železnico, zaradi česar so morali začasno zapreti dve postaji. V Toskani je neurje povzročilo gmotno škodo in poplave. Najhuje je bilo v pokrajini Arezzo, od koder poročajo o moškemu, ki je umrl zaradi zemeljskega plazu. V bližini Bolzana na Južnem Tirolskem je med ekstremnim gorskim tekom strela udarila v 45-letno Norvežanko, ki je kasneje umrla za posledicami poškodb. Vremenoslovci za danes svarijo pred neurjem v Lombardiji, Venetu, Liguriji in Laciju.