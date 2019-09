Vodstvo hokejskega kluba Olimpija je prekinilo sodelovanje s trenerjem Vnukom

Za hokejisti Olimpije je sanjska sezona, v kateri so osvojili tri naslove. Le nekaj mesecev za tem pa so se pojavile težave. Med trenerjem Juretom Vnukom in igralci so že nekaj časa odnosi precej napeti. Igralci so predsedniku kluba te dni napisali pismo, v katerem so jasno izrazili zahtevo, da na trenerskem stolčku ne želijo več Vnuka. Šlo naj bi tako daleč, da so grozili tudi z bojkotom treningov.

V klubu so v sporočilu za javnost zapisali, da Jure Vnuk klub zapušča iz osebnih razlogov. Vodenje članske ekipe je 45-letnik prevzel v lanski sezoni, v času, ko je bil trener, pa je z ekipo osvojil štiri lovorike: naslov prvaka alpske hokejske lige, naslov državnega prvaka ter dvakrat naslov pokalnega prvaka Slovenije. Kot so še sporočili iz kluba, je trenersko mesto začasno prevzel dosedanji pomočnikGregor Polončič, ki bo moštvo vodil že na tekmi alpske lige v gosteh na Dunaju.