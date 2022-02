Vodstvo LPP: Delavec, ki ni cepljen, ne izpolnjuje pogoja za napredovanje

Bi lahko necepljeni delavci LPP-ja ostali brez napredovanja? O tem so se pogovarjali na eni od sej sveta delavcev, vodstvo LPP-ja je na vprašanje delavca, kako je z napredovanjem tistih, ki niso cepljeni, odgovorilo, da v tem primeru ne izpolnjuje pogoja za napredovanje. Pa se bo to res zgodilo? Na nogah so sindikati, ki pravijo, da bi bilo takšno razlikovanje med cepljenimi in necepljenimi zaposlenimi nedopustno in diskriminatorno.