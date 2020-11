Vodstvo španske lige klubskim nogometašem zaradi pandemije omejilo plače

Zaradi pandemije se bo veliko kasneje kot ponavadi, šele decembra, začela nova sezona lige NBA. Virus in njegove posledice so športu zadali velik udarec: izpad zaradi tekem brez gledalcev, celo zaradi odpovedi tekmovanj, je ogromen. Tudi tam, kjer denar nikoli ni bil problem – v nogometu. V Barceloni, kjer milijonov za odškodnine in plače nikoli ni manjkalo, so v hudih škripcih. Da bi rešilo španske klube, je vodstvo španske lige objavilo zgornjo mejo plač za vse klube v prvi in drugi španski ligi, kar pa je revolucionarna odločitev.