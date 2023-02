Vohunske balone zaznali tudi v Ukrajini

Ameriški lovci so sestreli že četrto sumljivo zračno plovilo nad Severno Ameriko. Vsi štirje sestreljeni predmeti, eden je kršil tudi kanadski zračni prostor, so bili baloni. Ti so bili veliko manjši od kitajskega vohunskega balona, ki so ga Američani sestrelili prejšnjo soboto nad Atlantskim oceanom v Južni Karolini. Diplomatski spor med Washingtonom in Pekingom se tako vse bolj poglablja. Kitajska vztraja, da je balon, ki so ga prejšnji teden Američani sestrelili nad Atlantikom, spremljal le vreme in da je nad Združene države zašel pomotoma oziroma da ga je odnesel veter. Enako Peking trdi tudi za dva balona, ki sta preletavala Brazilijo. Vohunski baloni razburjajo tudi Kijev.