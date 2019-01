Vojaki uničili novo lahko oklepno vozilo Oshkosh v manj kot 72 urah

Podjetje Oshkosh je dobilo naročilo za nekaj tisoč novih JLVT-jev, a je prvega dobavilo šele štiri leta po podpisu pogodbe. Stari Hummerji so v slabšem stanju in so nujno potrebovali zamenjave, ki bi bile bolj prilagojene za vojne v 21. stoletju. JLVT ima tako več oklepa, ki bo pomembno vplival na preživetje vojakov v urbanem vojskovanju, kar je bila največja težava Hummerja.

14. januarja so prva vozila končno prispela in vojaki v diviziji v zvezni državi Georgia so nato potrebovali samo nekaj dni, da so enega že uničili. Na Twitter računu U. S. Army WTF! Moments je objavljena slika novega JLVT-ja na boku in pripis: "Potrebovali so manj kot 72 ur, da so uničili prvega". V nesreči se ni nihče poškodoval. Kot je za Task & Purpose sporočil tiskovni predstavnik Pete Bogart, se je to zgodilo med treningom privajanja na novo opremo.