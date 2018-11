Vojaška ladja ni imela vklopljenega sistema za določanje pozicije

Fregata HNoMS Helge Ingstad je rešena. Postavlja pa se vse več vprašanj, kako je sploh možno, da 500 milijonov evrov vredna najbolj moderna ladja v norveški floti sploh trči s tankerjem?

FOTO: Norveška vojska

Stran Marine Traffic, ki spremlja lokacije in naloge ladij po svetu, je sporočila, da ladja HNoMS Helge Ingstad ni imela vklopljenega sistema AIS – Automatic Identification System (sistem za avtomatsko identifikacijo), katerega glavna naloga je "videti in biti viden" drugim ladjam v svetovnih vodah. Sistem je obvezen za vse ladje, ki so večje od 300 registrskih ton, in omogoča načrtovanje poti, saj so v sistemu zabeleženi tip, velikost in "misija" ladje.

Nesreča se je, če pogledamo AIS sistem, zgodila ob 3:59, kar pomeni, da je bila vojaška ladja praktično nevidna tankerju, ki je v spremstvu vlačilca, po prvih podatkih, pravilno zapuščal kanal. Fregata vklopi sistem AIS pet minut po trčenju. Težko je dokončno trditi, kaj je bil razlog trčenja – na to bo treba počakati do konca preiskave dogodka. A kot vidimo v videu, je jasno, da je tanker potoval v ravni črti in je začel spreminjati smer šele po trčenju. Številni, ki so primerjali slike poškodbe na fregati in obliko premca tankerja, domnevajo, da je tanker trčil skoraj pravokotno na fregato in da se je fregata v zadnjem trenutku poskušala izogniti trčenju. Dodatna težava je bila, da je tanker zadel torpedne cevi na fregati, kar je povzročilo dodatno vdiranje vode in večje poškodbe.

Trk na točki, kjer se nahajajo torpedne cevi. FOTO: Norveška vojska

Kot je zapisal Marine Traffic, normalna praksa je, da vojaške ladje tega nimajo vklopljenega, se pa poraja vprašanje, da zakaj v mirnodobnem času, v ozkem fjordu, kjer je polno civilnih ladij, fregata sistema ni "začasno" vklopila.

Fregato HNoMS Helge Ingstad so Norvežani aktivno začeli uporabljati leta 2009, dolga je 134 metrov in izpodriva 5290 ton. Norveško vojsko je stala več kot 450 milijonov evrov. Na krovu so poleg helikopterja tudi torpedi in ene najbolj modernih raket v norveškem arzenalu. Tanker Sola TS je bil narejen leta 2017, dolg je 250 metrov in pluje pod malteško zastavo.