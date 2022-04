Vojaška operacija v Ukrajini naj bi se končala, ko bo Nato prenehal ogrožati Rusijo

Ruski predsednik Putin je preklical zavzetje tovarne jekla Azovstal v Mariupolu in ukazal popolno blokado tovarne, v kateri je ujetih 3000 ukrajinskih vojakov in civilistov. Kljub prošnjam ukrajinske strani, ruska vojska ne dovoli evakuacije iz Mariupola in jeklarne. Iz jeklarne ne sme priti niti muha, je dejal Putin. Kijev trdi, da ruska vojska ni sposobna zavzeti jeklarne. Predsednik Zelenski pa je pozval k uvedbi resnično bolečih sankcij proti Rusiji in ruski vojski, ki nadaljuje ofenzivo na vzhodu Ukrajine. Iz Moskve so še sporočili, da se bo vojaška operacija v Ukrajini končala, ko bo Nato prenehal ogrožati Rusijo. Kot svarilo Zahodu je Rusija preizkusila novo medcelinsko balistično raketo tipa sarmat, ki nosi jedrsko konico.