Vojaško letalo z 38 ljudmi na krovu izginilo na poti na Antarktiko

Čilske letalske sile so sporočile, da so ustanovile "večdisciplinarno ekipo za iskanje in reševanje", da bi našle pogrešano letalo, ki se je odpravilo iz letalske baze Chabunco v mestu Punta Arenas ob redni misiji za podporo in vzdrževanje, poroča RT. Na območju, kjer je letelo letalo, je bila napovedana nevarnost zaledenitve.