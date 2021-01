Vojna na newyorški borzi: mala podjetja so se uprla velikanom z Wall Streeta

Mali vlagatelji so z intenzivnim odkupovanjem zelo podražili delnice malega podjetja GameStop in se tako uprli velikanom z Wall Streeta. Eden od malih delničarjev je v zadnjih dveh tednih zaslužil kar dve milijardi evrov. Ker so milijarderji z Wall Streeta utrpeli ogromne izgube, so nekatere aplikacije za trgovanje z delnicami ustavile trgovanje z delnicami GameStopa. Vojna na newyorški borzi je rahlo zamajala tudi druge svetovne borze in hudo vznemirila ameriško komisijo za vrednostne papirje, Bidnovo administracijo ter ameriški kongres.

