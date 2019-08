'Vojna proti naravi se mora končati'

New York, 29.08.2019, 6:30 | Posodobljeno pred 14 minutami

Požari v Amazoniji so "jasen znak, da se mora vojna proti naravi končati", je ob prihodu v New York, kjer jo je pričakala množica podpornikov, dejala okoljska aktivistka Greta Thunberg, ki so jo poimenovali tudi 'glas planeta'. Ameriškega predsednika pa je pozvala, naj "posluša znanost".