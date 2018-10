'Vojna' se začne čez pet dni

Prav 3. četa 74. polka iz Celja je bila ena tistih, ki je februarja padla na Nato preverjanju CREVAL. Afera ob tem je odnesla načelnika Andreja Ostermana , četa pa je danes v povsem drugačni podobi. Gre za priložnost, da se dokažejo? Ne, pravi poveljnik kontingenta, podpolkovnik Uroš Trinko . Enota je kasneje dobila certifikat in je že pokazala bojno sposobnost. Tokrat bo slovenski kontingent le en majhen delček ogromnega vojaškega kolesja. Samo kopenski del vaje je velik 150 x 200 kvadratnih kilometrov, letalonosilke, rušilci, podmornice, letala bodo delovali na precej večjem ozemlju, ki se razteza tudi čez Finsko in Švedsko.

Niti šepeta o Rusiji

O nasprotniku, četudi namišljenemu, nihče ne spregovori besede, a okoliščine so jasne kot beli dan. Zahod se je začel po invaziji Rusije na Ukrajino in nasilni priključitvi Krima vse bolj obračati na svoje vzhodno krilo. Rusko utrjevanje Kaliningrada, zračni in kibernetski incidenti in razvoj ofenzivnega ruskega orožja, tudi jedrskega, so se stopnjevali z izjemnimi manevri Vostok 2018. Rusi trdijo, da so na vaji zbrali 300.000 vojakov, a četudi jih je bilo nekaj manj, danes ni dvoma o tem, da je vaja Trident juncture odgovor na rusko izzivanje.

'Gre za to, da pokažemo, da je napad na eno članico zavezništva napad na vse'

Da bi pomirili rusko nejevoljo ob tej vaji, pa so povabili tudi opazovalce Organizacije za varnost in sodelovanje. Med njimi pa bodo tudi ruski opazovalci, ki bodo prišli pogledat Slovence na eni strani in Američane na drugi. Scenarij vaje namreč predvideva amfibijsko izkrcanje ameriških marincev na neznani lokaciji v bližini Troindheima in njihovo "osvobajanje" Norveške proti jugu. Na pol poti pa marince zaustavijo južne sile, kjer se prek pušk gledajo naši in Američani.