Vojna v Ukrajini prizadela tudi slovensko gospodarstvo

Ukrajina ima 10-odstotni delež na svetovnem trgu pšenice, 15-odstotnega na trgu koruze in 13-odstotnega na trgu ječmena. Pred vojno je bila Ukrajina s 33 milijoni ton sedma največja proizvajalka pšenice na svetu, zato se je ob začetku vojne kmalu pojavila skrb, kaj se bo zgodilo s ceno krmil v Evropi. A vpliv vojne se je poznal tudi pri manku steklenih kozarcev za slovenske čebelarje in steklenic za mikro pivovarje. Leto je torej prineslo precej sprememb tako za mini podjetja kot tudi za naša največja podjetja, kot sta na primer Acroni in Talum. Cene energentov pa so povzročile, da so se ugasnile tudi peči.