Vojnik v žalosti: strehe odneslo, pridelek uničen

Takšne škode niso imeli še nikoli, pripovedujejo domačini v Vojniku. Brez predaha, kar tri dni zapored je tam odkrivalo strehe, na koncu so jih našteli okoli 200, in klestilo pridelek. Govorili smo s Francem Landekerjem, ki je ostal brez vse krme za 70 glav živine. In vremenske nesreče se mu kar ponavljajo, lani mu je namreč krmo uničila suša. Kako pa je s pomočjo? Lani do te ni bil upravičen, da bi kmalu dobil letošnjo, pa niti ne upa.