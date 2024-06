Vojska bogatejša za šest električnih terensko vzdržljivostnih motorjev

Ne glede na vse težave države je vojska bogatejša za nova vozila, in sicer za šest električnih terensko vzdržljivostnih motorjev, ki so v večini plod slovenskega znanja – strokovnjakov ministrstva za obrambo in mariborskega podjetja Strix. Motorje bo uporabljala specialna enota, saj so na različno zahtevnih terenih zelo tihi in hitri, nameščene pa imajo tudi infrardeče luči za dobro vidljivost ponoči. Nanje bo vojska po potrebi lahko namestila tudi orožje, strelivo in brezpilotne letalnike.