Vojska ubila džihadističnega poveljnika, eksplozije zdaj pretresajo Izrael

Islamski džihad je sporočil, da sta bila v izraelskem napadu ubita 42-letni Baha Abu al Ata in njegova žena. Bil je poveljnik Brigad al Kuds, oboroženega krila Islamskega džihada. Izraelska letala so izvedla napad na njegovo hišo na območju Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinci so se na ta napada odzvali z izstrelitvijo več raket na jug Izraela. Sirene so se oglasile tudi v Tel Avivu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ti spopadi so se nato dopoldne res nadaljevali. Izraelska letala so izvedla nov napad na območju Gaze, v katerem je bil ubit en Palestinec, več pa ranjenih. Napad je bil po navedbah izraelske vojske uperjen proti dvema članoma Islamskega džihada, ki naj bi bila prav tako odgovorna za raketiranje Izraela, še poroča AFP.

Na stopnjevanje nasilja med Izraelom in Palestinci so se medtem že odzvali v Bruslju in izrazili zaskrbljenost."Izstreljevanje raket na civilno prebivalstvo je popolnoma nesprejemljivo in se mora takoj ustaviti," je ocenila tiskovna predstavnica visoke zunanjepolitične predstavnice EU Maja Kocijančič. Pozvala je k takojšnji umiritvi položaja in iskanju politične rešitve, so sporočili iz Bruslja.