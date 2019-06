Po protestih in prizanesljivi kazni Vrhovno sodišče odločilo - gre za posilstvo

Leta 2016 je skupina petih moških, ki so postali znani pod imenom "volčje kardelo" in "posiljevalski trop", ob začetku znanega festivala teka pred biki v Pamploni posilili 18-letnico. Posilstvo pa so celo snemali s svojimi pametnimi telefoni in se nato hvalili preko aplikacije za pošiljanje sporočil WhatsApp.

Aprila 2018 pa je špansko sodišče Joseja Angela Prenda Martineza, Angela Bozo Florido, Jesusa Escudero Domingueza, Antonia Manuela Guerrero Escudero in Alfonsa Jesusa Cabezuelo Entrena spoznalo za krive zgolj spolne zlorabe, oproščeni pa so bili obtožb skupinskega posilstva. Sodišče jim je prisodilo devet let zaporne kazni. Uradno zato, ker španski zakoni predvidevajo oziroma zahtevajo dokaze o fizičnem nasilju in ustrahovanju za obtožbo posilstva.

Tožilci so se na "prizanesljivo" kazen pritožili in danes je Vrhovno sodišče vseh pet moških spoznalo za krive posilstva in obsodilo na 15-letne zaporne kazni. Sodišče je odločilo, da je bila prvotna obsodba "napačna", saj žrtev ni privolila v spolni odnos, celotno dejanje pa je bilo izvedeno na"resnično zastrašujoč način",poročajo tuji mediji.