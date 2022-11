Četrta volilna nedelja je za nami in s tem prvi krog lokalnih volitev, kjer smo volili vse od županov, mestnih ali občinskih svetov do lokalnih skupnosti. A očitno je maraton volilnih dni terjal svoj davek, saj udeležba ni bila najbolj bleščeča. Občani in občanke se za soodločanje o tem, kdo bo vodil njihov kraj, niso odločili v takšni meri, kot so svojo voljo denimo izrazili na parlamentarnih ali predsedniških volitvah.