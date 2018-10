Volilni pretres na Bavarskem: Arrivederci Merkel

Na deželnih volitvah na Bavarskem so zavezniki nemške kanclerke Angele Merkel doživeli ponižujoč poraz. Izgubili so absolutno večino v deželnem parlamentu.

Med največje zmagovalce volitev sodijo Zeleni, ki so praktično podvojili svoj prejšnji rezultat in prejeli 17,8 odstotka glasov. Velik uspeh je dosegla tudi skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki se je prvič uvrstila v deželni parlament na Bavarskem, deželi, ki je za stranko nekdaj veljala za neosvoljivo. Katrin Ebner-Steiner iz AfD je ob tem dejala, da "so narejeni iz drugačnega testa kot brezčutne tradicionalne stranke". Njega strankarska kolegica Alice Weidel pa je dejala, da so volitve pokazale, da "ne obstaja več velika koalicija v Berlinu": "Tisti, ki so volili za AfD na Bavarskem so s tem dejala, da mora Merklova oditi",piše BBC.

Politični potres, popotresne sunke bodo čutili v Berlinu

Mnogi napovedujejo, da bi najslabši volilni rezultat v kar šestih desetletjih, lahko še dodatno oslabil krhko vladajočo nemško koalicijo. Spet drugi strokovnjaki so volilni rezultat opisali kot "politični potres", katerega popotresne sunke bodo čutili v Berlinu. Merklova je trenutno vladajočo koalicijo sestavljala več mesecev, pretreslo pa jo je že več škandalov, med drugim so se največja nestrinjanja pokazala na področju migracij. CDU je med drugim obtožila člane CSU, da skušajo zadovoljiti volilce s skrajno desnimi stališči, da le-teh ne bi izgubili na račun AfD. Javni spopadi pa so oslabili podobo obeh strank.

CSU, sestrska stranka Merklovih krščanskih demokratov, je desetletja 'vladala' Bavarski z ljudsko retoriko, obljubami zaščite domovine ter gospodarskim uspehom. Stranka je svojo dominantno vlogo v deželi jemala za samoumevno, a njihova baza se je začela razkrajati skupaj z razkrajanjem tradicionalnih 'mainstream' strank po vsej Evropi. Bavarska je nosila tudi glavno breme begunske krize 2015, ko je v Nemčijo prispelo približno milijon beguncev. Tako Merklova kot CSU so se znašli pod plazom kritik zaradi premagovanja krize.

Salvini: Arrivederci Merkel

Da so na Bavarskem volilci izglasovali nezaupnico 'staremu sistemu', pa meni italijanski notranji minister in vodja skrajno desne Lige, Matteo Salvini, in na Twitterju zapisal: "Arrivederci Merkel, Schulz in Juncker"ter dodal, da so na Bavarskem zmagale spremembe, izgubila pa je Evropska unija.