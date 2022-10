Volitve BiH: med Miloradom Dodikom in Jeleno Trivić zelo tesno

Čeprav so bile volitve v Bosni in Hercegovini pred pol leta še pod vprašajem, v državi namreč niso vedeli, kako jim bo uspelo zagotoviti šest milijonov evrov in pol za njihovo izvedbo, so te na koncu v nedeljo le izvedli. Povolilna noč je bila dolga in napeta. Če sta bila srbski in bošnjaški predstavnik predsedstva znana že po delnih izidih, bo hrvaškega določil šele končni izid. Zelo tesno je tudi med kandidatoma za predsednika Republike Srbske, čeprav sta tako Milorad Dodik kot Jelena Trivić že v nedeljo slavila vsak svojo zmago.