Volivci v izolaciji bi na volitvah lahko glasovali zvečer med 19.15 in 21.15

Na Brdu pri Kranju se je sestala Državna volilna komisija. Ker se 24. april hitro bliža, virus pa ne popušča, so ponovno odločali o načinu glasovanja tistih, ki bodo na volilni dan v karanteni ali izolaciji. Komisija si prizadeva, da bi vsem državljankam in državljanom zagotovila možnost glasovanja, saj gre za temeljno pravico. Po obstoječi zakonodaji lahko volivci glasujejo po pošti, a morajo to najaviti najmanj pet dni pred glasovanjem in predložiti ustrezno potrdilo oziroma odločbo. Zato se poraja vprašanje, kakšna bo rešitev za tiste, ki se bodo okužili v manj kot petih dneh pred volitvami.