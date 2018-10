Volitve v Afganistanu: kaos, nasilje in tehnične težave

Parlamentarne volitve v Afganistanu, ki potekajo z več kot triletno zamudo, zaznamujejo kaos, nasilje in organizacijske težave, kar spodkopava upanje na kredibilne rezultate. V soboto je predvsem zaradi tehničnih težav ostalo zaprtih več sto volišč in so zato glasovanje podaljšali.

Po podatkih notranjega ministrstva je bilo v 192 incidentih po vsej državi v soboto ubitih najmanj 28 ljudi, med njimi 11 pripadnikov varnostnih sil, več kot sto ljudi pa je bilo ranjenih. Po oceni tiskovne agencije AFPpa naj bi bilo v soboto v napadih ubitih ali ranjenih skoraj 300 civilistov in pripadnikov varnostnih sil. Iz prestolnice Kabul so poročali o številnih eksplozijah v bližini volišč, blizu enega se je razstrelil samomorilski napadalec. V napadu talibanov na volišče nekaj kilometrov iz mesta pa je bil ubit član volilne komisije, sedem jih pogrešajo. Volilne skrinjice so talibani uničili. Ti so sicer volivce pozvali k bojkotu volitev, češ da bodo v nasprotnem ogrožena njihova življenja.