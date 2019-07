Volitve v Grčiji: prve projekcije kažejo na hud poraz Sirize

Po vzporednih volitvah naj bi Novo demokracijo Kiriakosa Micotakisapodprlo 40 odstotkov volivcev, stranka Siriza premierja Aleksisa Ciprasa pa naj bi prejela 28,5 odstotka glasov, je po poročanju tujih tiskovnih agencij objavila državna televizija ERT.

V 300 članskem parlamentu naj bi konservativna Nova demokracija zasedla od 155 do 167 poslanskih sedežev, kar bi ji omogočilo zadostno večino, da za vodenje vlade ne bi potrebovala sklepati koalicijskih dogovorov. Siriza naj bi dobila med 77 in 82 poslanskih mandatov in s tem v skladu z napovedmi predvolilnih anket doživela močan poraz.