Volitve v Izraelu: tesna tekma med Netanjahujem in Gancom

Tri ločene raziskave, ki so jih izvedle izraelske televizije, kažejo, da bi Netanjahujevastranka Likud v 120-članskem knesetu dobila med 31 in 33 poslanskih sedežev, Modra in bela stranka pod vodstvom Benija Ganca pa med 32 in 34.

Za oblikovanje vladne koalicije bo moral eden od njiju zbrati najmanj 61 poslanskih glasov. Desni tabor okoli Netanjahujevega Likuda, v katerem sta še stranka Džamina in več ultra ortodoksnih strank, lahko računa na 54 do 57 poslanskih sedežev. Gancovemu levosredinskemu taboru z njegovo Modro in belo stranko, laburisti, demokratsko unijo in arabskimi strankami pa se podobno obeta med 54 do 58 poslanskih mandatov.