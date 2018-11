Volitve v ZDA: Trumpu se obeta konec udobnega vladanja

Američani volijo člane predstavniškega doma in del senatorjev. Republikanci, z njimi pa tudi predsednik Trump, branijo popolno zvezno oblast v Washingtonu, a kaže, da jim ne bo uspelo. Ankete so Trumpu nenaklonjene, ki se mu zato obeta podobno težavno vladanje, kot ga je izkusil njegov predhodnik Obama.

Na volitvah v zvezni kongres volivci odločajo o vseh 435 sedežih v predstavniškem domu, saj imajo tam poslanci le dveletne mandate. Volili bodo tudi 33 od skupaj 100 senatorjev, ki imajo sicer šestletni mandat.

Američani izbirajo člane zveznega kongresa na "najbolj pomembnih vmesnih volitvah v sodobni zgodovini ZDA". S to opredelitvijo se strinjajo tako demokrati, ki naskakujejo večino v vsaj enem od domov kongresa, kot republikanci, ki branijo popolno zvezno oblast v Washingtonu. Pri tem računajo na svoje tradicionalno bolj disciplinirane volivce, a javnomnenjske ankete jim trenutno niso najbolj naklonjene. Obdržali naj bi zgolj večino v senatu, predstavniški dom pa izgubili. Če se to zgodi, se ZDA obetata dve leti preiskav, blokad in še hujših prepirov, Donalda Trumpa pa čaka podobno težavno predsedovanje, kot ga je izkusil njegov predhodnik Barack Obama, ki je zaradi republikanskih blokad vladal z izvršnimi ukazi. Ti veljajo, dokler jih naslednji predsednik ali kongres ne odpravi. Izvršni ukazi bodo sprožali sodne spore, kjer je Trump bolj ali manj varen, saj je zadnja sodna stopnica vrhovno sodišče ZDA, kjer vlada konservativna večina.

Nekdanji podpredsednik Joe Biden, na fotografiji med govorom v podporo eni od kandidatk, je med tistimi demokratskimi politiki, ki impeachment odsvetujejo. Možnosti za uspeh namreč ni. FOTO: AP

Leva struja znotraj demokratske stranke sanja o tem, da bodo v primeru večine v predstavniškem domu sprožili postopek odstavitve Trumpa, t. i. impeachment. Predstavniški dom v tem primeru deluje kot neke vrste velika porota ali tožilec, senat pa je sodnik, ki z dvotretjinsko večino odloči, ali se predsednika odstavi. Tudi če bi postopek vložitve obtožnice v predstavniškem domu uspel, dvotretjinske večine v senatu ne bo, zato izkušeni demokratski politiki, med njimi Joe Biden, impeachment odsvetujejo. Volitve članov senata in predstavniškega doma Demokrati imajo letos v senatu najtežje delo v zgodovini, saj gre pred volivce 23 njihovih sedežev in le osem republikanskih ter dva sedeža z neodvisnima senatorjema, ki glasujeta z demokrati. Za prevzem večine morajo sicer republikancem odvzeti le dva sedeža, vendar ob tem ohraniti vse svoje. Ankete trenutno republikancem napovedujejo ohranitev najmanj 50 sedežev, kar je dovolj, saj v primeru neodločenega izida posreduje podpredsednik ZDA. Kopja se bodo lomila v devetih državah, kjer se obetajo tesni izidi, to je v Arizoni, Floridi, Indiani, Missouriju, Montani, Nevadi, Severni Dakoti, Tennesseeju in morda tudi v Teksasu. V predstavniškem domu morajo demokrati za prevzem večine republikancem odvzeti 18 sedežev, v igri jih je okrog 60, ankete pa kažejo, da jim bo uspelo.. Kaj pomeni večina v spodnjem domu ameriškega kongresa? Večinska stranka v predstavniškem domu prevzame vse odbore, iz večinske stranke prihaja tudi predsednik, ki odloča o tem, kaj bo šlo na glasovanje, opozicija pa za razliko od senata nima možnosti blokade. Republikanci so sicer veliko bolj disciplinirani od demokratov, ki težje zberejo večino za zakonske pobude. Zanje bi bil najbolj pomemben prevzem vodenja odborov, ki lahko sprožajo preiskave Trumpove izvršne oblasti.

Za Trumpa je po vsej verjetnosti konec udobnega vladanja. FOTO: AP

Zvezna oblast je trenutno v Washingtonu povsem v rokah republikanske stranke. Ima predsednika, večino v senatu in predstavniškem domu ter konservativno večino devetčlanskega vrhovnega sodišča. Republikanci prevladujejo tudi na položajih guvernerjev zveznih držav in obvladujejo večino državnih kongresov.

Vodenje obveščevalnega odbora bo v primeru demokratske zmage prevzel Adam Schiffiz Kalifornije, ki že napoveduje oživitev preiskave ruskega vpletanja v ameriške predsedniške volitve. Republikanski predsednik odbora Devin Nunes iz Kalifornije jo je sklenil in Trumpa skupaj s sodelavci razglasil za nedolžne. To je storil, še preden je svojo preiskavo končal posebni tožilec Robert Mueller, ki je vložil že številne obtožnice proti Rusom in Američanom, ameriški mediji pa poročajo, da namerava preiskavo skleniti šele po volitvah. Če republikanci ohranijo večino v obeh domovih, morebitne kršitve predsednika in njegovih sodelavcev ne bodo objavljene do naslednje demokratske večine v kongresu. Trump se lahko tudi opogumi in odpusti Muellerja skupaj s pravosodnim ministrom Jeffom Sessionsom, njegovim namestnikom Rodom Rosensteinomin drugimi v pravosodnem ministrstvu in FBI, za katere meni, da niso dovolj zvesti. Ameriški analitiki so po nedavnem Trumpovem intervjuju za CBS prepričani, da so dnevi šteti tudi obrambnemu ministru Jamesu Mattisu, ki ga je predsednik označil za demokrata. General, ki si je v preteklosti prislužil vzdevek "pobesneli pes", naj bi bil glede na številne knjige in članke še edini v vladi, ki si upa brzdati Trumpa, kadar ima ta zamisli, kakršna je napad na Iran.

Dolge vrste na predčasnem glasovanju. FOTO: AP

Slabi obeti za revne Američane, če republikanci presenetijo Analitiki so obenem prepričani – v kar glede na izkušnje zadnjih dveh let ne gre dvomiti – da bo Trump v primeru ohranitve republikanske večine v kongresu še manj poslušal nasvete. Še bolj bo zaostril trgovinske vojne z nasprotniki in zavezniki, še bolj bo pritiskal na zaveznike v Natu, samohvalam pa ne bo konca. Republikanci v kongresu bodo dobili pogum, da do konca izbrišejo Obamovo zdravstveno reformo in posežejo v sistem socialne varnosti oziroma znižajo pokojninske in zdravstvene ugodnosti za starejše. Vodja senatne večine Mitch McConnellje to že napovedal zaradi naraščanja proračunskega primanjkljaja in javnega dolga, kar je posledica zadnjega republikanskega zakona o davčnih olajšavah. Republikanci obrambnega proračuna ne bodo nižali, davkov ne bodo višali, kar pomeni, da ostane na tnalu le še sistem zveznih pokojnin in zdravstva za upokojence, kar je daleč največji proračunski strošek. Financiranje volitev

Glasovnica FOTO: AP